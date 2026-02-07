Torino, Baroni: "Contenti di questo risultato, Vlasic è un giocatore insostituibile per noi"

Marco Baroni, tecnico del Torino, analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 nella gara sul campo della Fiorentina: "Ci tenevo perché era una partita importante contro una squadra forte che sta facendo bene e ha bisogno di punti. La classifica non ci piace, vogliamo migliorarla e c'erano gli ingredienti per fare questo tipo di partita, arrivavamo anche da un'infrasettimanale e avevamo pochi giorni di recupero. Dovevo dosare il minutaggio dei ragazzi che rientravano dall'infortunio e devo fare i complimenti, sia a chi ha giocato dall'inizio che a chi è subentrato. Siamo contenti del risultato".

Si è sentita l'assenza di Vlasic?

"Oggi avevamo a disposizione solo un centrocampista, Vlasic per noi è un giocatore insostituibile: quando manca lui ognuno deve dare qualcosa in più perché è un'assenza incolmabile. Nel primo tempo Gineitis e Casadei hanno portato tanta pressione, ci prendiamo questo pareggio anche per la caparbietà con cui la squadra lo ha voluto".

Cosa manca per fare il salto di qualità?

"Abbiamo passato varie difficoltà, ma non voglio cercare alibi. Dobbiamo lavorare, c'è un campionato ancora in gioco. Abbiamo passato il mercato, sono entrati ragazzi con grandi stimoli e voglia di far bene. Dobbiamo costruire, serve la dedizione da parte di tutti. Il gruppo sta diventando sempre più squadra, io cerco di alimentare questa energia perché vogliamo creare un'identità".