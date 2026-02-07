Live TMW Torino, Baroni: "Qualcosa è sta cambiando. Non ci ha aiutati giocare dopo 48 ore"

Al termine della partita tra Fiorentina e Torino, terminata con il risultato di 2-2, interviene in conferenza stampa il tecnico dei granata Marco Baroni. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb

Cosa si porta dietro da questa bella settimana?

"Veniamo da una settimana intensa in cui siamo stati insieme per migliorarci e per creare quelle basi che servono per creare un'identità. Si vede che è cambiato qualcosa, anche se avevamo passato anche un periodo di emergenza con 10 infortunati. Anche oggi mancava uno insostituibile come Vlasic. Complimenti alla squadra".

L'atteggiamento della Fiorentina vi ha aiutati?

"Noi abbiamo commesso un errore sul 2-1, perdendo una palla in uscita che non va persa. Ma io mi aspettavo questa Fiorentina, perché ha giocatori forti che possono metterti sempre in difficoltà. I cambi sono stati importanti ma non potevo farli prima, perché non avevano più di 20-30 minuti. E' un punto importante".

Il gol di Maripan quanto le fa piacere...

"Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla, costruendo le basi con queste prestazioni".

Qual è il prossimo step?

"Noi avevamo solo un centrocampista in panchina e chi era in campo ha lavorato tanto, facendo pressione. Giocare dopo 488 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter".

Da fiorentino, cosa direbbe ai tifosi viola...

"Io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è forte e Paolo sta facendo un grande lavoro. Sarà dura, come lo sarà per noi. Alcuni dicono che il Torino non ha obietivi, ma noi l'obiettivo ce lo abbiamo".