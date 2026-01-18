Live TMW Torino, Baroni: "Potevamo pareggiare, ma abbiamo preso il 2-0. Rinforzi? Siamo attenti"

20.20 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Roma, valida per la ventunesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.53 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Tante sconfitte in casa: qual è il suo sentimento?

"Rinnovo il mio dolore in casa, perdere davanti ai tifosi fa girare le scatole. Oggi nel primo tempo abbiamo pagato qualche giocatore dal punto di vista delle energie, non eravamo aggressivi e abbiamo concesso. La Roma ha le qualità per trovare le giocate negli ultimi 20-25 metri. Nella ripresa abbiamo fatto molto bene. Ho dovuto togliere Aboukhlal e Gineitis, giocare ogni due o tre giorni con tante gare non ci aiuta. E' un peccato, abbiamo fatto un bel secondo tempo e nel momento migliore nostro abbiamo preso il 2-0"

Quanto servirebbero forze fresche?

"Tutti i giorni con direttore e presidente siamo attenti, ma penso ai giocatori che ho e alla prossima partita. Ho un confronto costante con direttore e presidente"

Vi ha sorpreso l'intesa tra Dybala e Malen?

"Malen lo conoscevamo benissimo, non è una sorpresa. E' un giocatore forte, ma è la pressione che è mancata all'inizio. Potevamo togliere loro alcune giocate che poi hanno trovato grazie alla loro qualità, è stato quello l'errore"

Come mai fuori Maripan?

"E' una scelta tecnica"

E Zapata?

"Problemi di carattere familiare"

Maripan scelta tecnica...perché?

"La squadra a Roma è andata in campo con quei giocatori lì, ha fatto male? E' una scelta tecnica, punto. Maripan è importante, ha sempre giocato e ho fatto una scelta tecnica"

Aboukhlal cosa si è fatto?

"E' arrivato un po' spremuto, è passato da essere poco utilizzato a giocare con veemenza e con tanti chilometri. Ha pagato qualcosa, spero sia soltanto una contrattura alla coscia. La scelta di farlo partire era anche perché Pedersen ha fatto solo due allenamenti con la squadra"

E' tranquillo per la mancanza di acquisti al 18 gennaio? La rosa è sempre più corta...

"Tranquillo non mi piace, sono concentrato sulla squadra. L'ho sempre fatto, sempre. Il mercato è lungo e lo affrontiamo con società e direttore, fianco a fianco: io credo in questa squadra, sono concentrato sul lavoro"

Il forfait di Zapata...

"Lui è fondamentale e importante. In nottata ha avuto una problematica familiare e ha lasciato il ritiro"

Ore 21.03 - Termina la conferenza stampa di Baroni