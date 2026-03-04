Adams torna titolare in Napoli-Torino? D'Aversa in conferenza: "Bisogna stare attenti..."

"Adams per caratteristiche può ricoprire tutte le posizioni là davanti. Ma stiamo facendo una conferenza due giorni prima, non ho ancora deciso nulla....Ho idee in testa, ma poi determina il campo". A parlare così, in merito alle condizioni dell'attaccante scozzese, è direttamente il tecnico del Torino - Roberto D'Aversa - a due giorni dalla sfida contro il Napoli (in programma venerdì sera) che aprirà la28^ giornata di Serie A.

Nel vittorioso match d'esordio di D'Aversa sulla panchina granata, domenica scorsa contro la Lazio, Adams è rimasto in panchina lasciando spazio al tandem d'attacco Simeone-Zapata (entrambi in gol). Ma ad oggi è ancora presto per capire una sua eventuale disponibilità per partire dal primo minuto nella gara del Maradona: "Si è allenato regolarmente ha continuato D'Aversa in conferenza -. Titolare? Valutiamo, ma torna da un problema al polpaccio e bisogna stare attenti: con la Lazio non l'ho rischiato non per il risultato, ma perché il polpaccio è un muscolo particolare".

Così invece D'Aversa su Zapata: "Ha caratteristiche importanti per come protegge palla, ma poi attacca la profondità: lui gioca frontale alla porta e non di spalla. Se hai una squadra che ti aggredisce alta, lo puoi sfruttare per attaccare gli spazi. C'è chi ha queste caratteristiche per natura, come Zapata, o chi lo fa per intelligenza calcistica, un po' come Simeone e Adams che hanno altre caratteristiche ma possono mettere in difficoltà gli avversari".