Napoli-Torino, ancora niente conferenza di Conte prima della gara: l'ultima in Serie A fu... all'andata
Sarà l'anticipo Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo, ad aprire la 28esima giornata di Serie A. Una sfida che vale molto, anche per gli stessi allenatori - Antonio Conte e Roberto D'Aversa - legati da un'amicizia anche fuori dal campo.
A differenza di quello granata (qui le parole di D'Aversa), però, come ormai consuetudine Conte non terrà la consueta conferenza stampa in vista della partita. L’allenatore azzurro ha scelto di non intervenire pubblicamente prima del match, non interrompendo così una prassi abituale che accompagna le partite di campionato da mesi.
In questo senso, ricorda tuttonapoli.net, ultima volta che Conte ha parlato in conferenza stampa prima di una partita di Serie A risale infatti al 17 ottobre, proprio alla vigilia di Torino-Napoli, incontro valido per la settima giornata del girone di andata.