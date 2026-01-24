TMW
Torino, Baroni resta alla guida della squadra: fiducia confermata dopo il 6-0 di Como
TUTTO mercato WEB
"Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì". Così Marco Baroni si è espresso dopo il clamoroso 6-0 patito oggi contro il Como, una fiducia confermata anche da quanto raccolto da noi di TMW. Il tecnico non è visto come il principale problema di questi crolli granata e rimarrà al suo posto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile