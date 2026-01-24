TMW Torino, Baroni resta alla guida della squadra: fiducia confermata dopo il 6-0 di Como

"Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì". Così Marco Baroni si è espresso dopo il clamoroso 6-0 patito oggi contro il Como, una fiducia confermata anche da quanto raccolto da noi di TMW. Il tecnico non è visto come il principale problema di questi crolli granata e rimarrà al suo posto.