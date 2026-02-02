Torino, Adams salva Baroni nello stadio semivuoto. Cairo: "Spero di aggiungere un acquisto"

Il Toro non aveva altro risultato che non fosse la vittoria, contro il Lecce è arrivato l’1-0 firmato Adams. E’ un successo che mette varie pezze: sulla panchina di Baroni che torna a rinsaldarsi, sulla situazione di classifica con il +9 sulla Fiorentina terzultima, sul percorso accidentato dei granata che venivano da quattro sconfitte di fila e dai sei schiaffi di Como. Vlasic e compagni lo hanno fatto anche in un contesto complicato, con la curva Maratona che come previsto e prevedibile è rimasta senza striscioni e senza bandiere. "Mi dispiace molto, sembrava di giocare in trasferta" ha commentato il presidente Urbano Cairo sulla situazione che si è vissuta allo stadio Olimpico Grande Torino, con il club che non ha comunicato il numero di spettatori. "A volte le dinamiche sono particolari, non si può intervenire su tutto - ha aggiunto l’editore alessandrino, sempre nel mirino della contestazione - ma la squadra ha giocato con voglia e determinazione: è stata una vittoria importante, è andata bene".

In campo si sono già visti gli ultimi arrivati: Marianucci è stato gettato subito nella mischia e ha commesso qualche errore di troppo nella gestione del pallone, Prati ha disputato un buono spezzone nella ripresa e Kulenovic ha iniziato a prendere confidenza con il mondo granata con uno scampolo di minuti nel finale. "Stiamo lavorando per fare qualcosa in più, spero davvero di poter aggiungere ancora un calciatore" l’indizio di Cairo in vista dell’ultima giornata di mercato. All’appello mancherebbe ancora un difensore, il ds Petrachi tenterà un altro assalto a Jappert anche se dall’Argentina stanno facendo muro. Poi c’è sempre Zapata ad essere in bilico: contro il Lecce è partito titolare e si è divorato il gol del raddoppio sbattendo contro un super Falcone, ma l’arrivo di Kulenovic può togliergli ulteriore spazio. Anche perché deve ancora tornare Simeone, mentre Adams è sempre più intoccabile: lo scozzese ha messo la firma su tre punti d’oro, ma il Toro è apparso ancora convalescente.