Torino, D'Aversa: "Affronteremo la partita ricordando Superga"

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "E' un appuntamento importante per la storia del club e per la classifica. I ragazzi stanno facendo un percorso importante, oggi ci vede affrontare una squadra davanti a noi, rispettandola e cercando di ottenere il massimo del risultato. Anche oggi cercheremo di affrontare la partita ricordando anche Superga".

Chance per chi non ha giocato molto?

"Dove ci sono delle assenze, ci sono delle opportunità. Ci sono delle possibilità oggi per alcuni di dimostrare il loro valore".