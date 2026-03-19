Serie B, la classifica marcatori: il Palermo si gode Pohjanpalo in vetta con più di 20 reti

Con la giornata di ieri, giovedì 18 marzo, è andata definitivamente in archivio la 31ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale e che, in vista della prossima e imminente sosta, ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che torna al gol e oltrepassa già adesso le 20 reti, staccando ampiamente dal secondo posto dove c'è ancora Andrea Adorante in solitaria.

Da recuperare, però, la sfida tra Catanzaro e Modena, rinviata per il maltempo che ha colpito il sud Italia.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

21 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)

13 gol: Adorante (3; Venezia)

11 gol: Artistico (Spezia), Biasci (Avellino), Di Nardo (Pescara), Ghedjemis (Frosinone), Gliozzi (6; Modena), S. Shpendi (1; Empoli)

10 gol: C. Shpendi (4; Cesena)

9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), Iemmello (Catanzaro), Merkaj (1; SudTirol)