Genoa, De Rossi: "Baldanzi sta bene ma non ha i 90 minuti. Onana dobbiamo vedere"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è concentrato sulla situazione di Baldanzi e Onana: "Stanno bene tutti e due. Tommaso si sta allenando con noi con regolarità con ottimi risultati. A Verona lo volevo nel gruppo ma sapevo che non poteva giocare perché aveva pochi allenamenti. Può giocare dall’inizio, non può fare tutta la partita ma sta bene. Onana ha avuto una storta sotto i miei occhi una settimana fa, ieri si sentiva abbastanza bene. Vediamo oggi e se starà bene lo porteremo in panchina".

Il rientro di Baldanzi può far aumentare le scelte.

" In base all’avversario pensiamo alla strategia di gara. L’Udinese ha quattro-cinque giocatori di livello altissimo, calciatori che giocheranno prestissimo in squadre di vertice in Serie A e in Europa. Abbiamo un Baldanzi in più, dobbiamo focalizzarci sulla partita e incontreremo giocatori molto forti con capacità di ribaltare il fronte come il Verona ma con qualità superiore all’Hellas. Dovremo fare una partita da squadra, al 'Bentegodi' ha funzionato non aver sottovalutato l'avversario. Guai a farlo in casa".

Norton-Cuffy come sta?

"Sta bene. Sabelli contro la Roma ha fatto troppo bene per tenerlo fuori. Lui, come gli altri, è 'vittima' delle scelte che faccio in base a ciò che vedo. Ma è un giocatore dal futuro brillante e luminoso".

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