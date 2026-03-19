Stasera il derby di Europa League, il cammino del Bologna: tre sfide al Brann in tre mesi

Ultime ore di preparazione in casa Bologna per il derby italico che mette in palio un posto ai quarti di finale di Europa League: Vincenzo Italiano proverà un altro miracolo europeo dopo le due finali di Conference con la Fiorentina, stavolta sulla panchina rossoblù. Di fronte però ci sarà un avversario temibilissimo come la Roma di Gasperini, uno che questa competizione l'ha vinta e non troppo tempo fa. Andiamo a vedere il cammino degli emiliano in Europa fino a questo punto:

10° posto con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 14 gol fatti e 7 subiti) per il Bologna dopo la fase campionato, con qualificazione ai playoff e poi agli ottavi. Il percorso è iniziato con una sconfitta di misura in casa dell'Aston Villa (1-0 il 25 settembre 2025), seguita da un pareggio interno contro il Friburgo (1-1 il 2 ottobre) e da tre risultati positivi consecutivi: vittoria in trasferta contro l'FCSB (2-1 il 23 ottobre), pareggio casalingo con il Brann e un netto successo contro il Salisburgo. Il trend è proseguito con due vittorie esterne contro Celta Vigo (2-1 l'11 dicembre) e Maccabi Tel-Aviv (3-0 il 29 gennaio), intervallate da un pareggio interno con il Celtic (2-2 il 22 gennaio), dimostrando continuità dopo un inizio non ideale.

Fase campionato (8 partite):

25 settembre 2025: Aston Villa - Bologna 1-0

2 ottobre 2025: Bologna - Friburgo 1-1

23 ottobre 2025: FCSB - Bologna 1-2

6 novembre 2025: Bologna - Brann 0-0

27 novembre 2025: Bologna - Salisburgo 4-1

11 dicembre 2025: Celta Vigo - Bologna 1-2

22 gennaio 2026: Bologna - Celtic 2-2

29 gennaio 2026: Maccabi Tel-Aviv - Bologna 0-3

Playoff:

19 febbraio 2026: Brann - Bologna 0-1

26 febbraio 2026: Bologna - Brann 1-0

Ottavi di finale (andata):

12 marzo 2026: Bologna - Roma 1-1