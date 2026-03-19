Fra venerdì e domenica la classifica del Milan potrebbe cambiare più volte

Ottanta candeline, nella Serie A con la formula del girone unico, per Milan-Torino.

La bilancia dei 79 precedenti dal 1929 in poi racconta di 47 vittorie rossonere, 21 segni X, 11 successi granata, 139 gol marcati dai padroni di casa e 54 reti messe a segno dagli ospiti.

La stagione scorsa terminò con un 2-2 che chiuse una striscia di 5 vittorie consecutive. Ma c’è un’altra statistica che sta assumendo dimensioni monstre: praticamente da quaranta anni il Milan non va KO quando ospita il Torino. Dall’1-0 del 1985-1985, Virdis al 12’, il Diavolo ha messo assieme 20 vittorie e 9 pareggi.

Terminiamo questo scorcio sul passato della sfida ricordando che Milan-Torino per 8 volte è stata giocata nel mese di marzo (anche se mai il giorno 21) con un bilancio di 6 successi lombardi e 2 affermazioni piemontesi.

Insomma, Milan-Torino a marzo ha abolito il pareggio!

Situazione in classifica.

Milan secondo con 60 punti (17V – 9X – 3P con 44GF e 21GS), di cui 28 al Meazza (8V – 4X – 2P con 19GF e 11GS). E’ reduce dal KO all’Olimpico contro la Lazio. Torino a quota 33 (9V – 6X – 14P con 32Gf e 50GS), 13 dei quali lontano dall’Olimpico – Grande Torino (3V – 4X – 7P con 13GF e 27GS). Viene dal successo sul Parma.

Attenzione a quanto potrebbe accadere fra venerdì e sabato sul fronte della classifica.

Prima del Milan giocherà, a Cagliari, il Napoli che in caso di vittoria sorpasserà i rossoneri e si porterà a -6 dall’Inter. Se però il Diavolo replicherà superando il Toro riprenderà la seconda piazza a -5 dai cugini in nerazzurri.

Domenica sera, poi, sarà la volta di Fiorentina-Inter.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

79 incontri disputati

47 vittorie Milan

21 pareggi

11 vittorie Torino

139 gol fatti Milan

54 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Torino 1-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Torino 2-2, 1° giornata 2024/2025