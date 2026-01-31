Torino, frenata improvvisa per Olusesi: a sorpresa ora l'affare è congelato

Quella che sembrava una formalità si è trasformata in un’attesa senza certezze. L’operazione che avrebbe dovuto portare Callum Olusesi dal Tottenham al Torino ha subito una brusca battuta d’arresto nelle ultime ore, lasciando la trattativa in una fase di stallo.

Il centrocampista inglese classe 2007 era arrivato venerdì 30 gennaio per sostenere le visite mediche, passaggio che faceva pensare a un imminente annuncio ufficiale. Invece, nonostante la presenza in città, il giovane non è ancora diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore granata e l’accordo non è stato finalizzato.

La formula concordata tra i club prevedeva un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, soluzione che aveva convinto entrambe le parti. Tuttavia, per motivi non ancora chiariti, l’iter si è interrotto e l’operazione resta sospesa, senza sviluppi immediati. A riportarlo è Sky Sport.