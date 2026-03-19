Le ultime sul rinnovo di Dodo, Giampaolo si presenta a Cremona: le top news delle 18

Marco Giampaolo si è presentato oggi quale nuovo allenatore della Cremonese, parlando dalla sala stampa dello stadio Zini: "Prima di tutto voglio ringraziare il Cavaliere Arvedi per l’opportunità, la stessa che mi diede dodici anni fa e segnò la mia rinascita. Faccio ritorno in un ambiente che conosco, in un centro sportivo migliorato nel quale le condizioni per lavorare erano straordinarie ai tempi e lo sono ancora adesso. Arrivo qui con grande entusiasmo, voglia e passione, tutti elementi che rappresentano il motore del mio lavoro e il propellente di questo mestiere. L’unica cosa che non posso comprare è il tempo, ma faremo il possibile e l’impossibile per raggiungere il nostro obiettivo: è una full immersion, siamo qui per lavorare e lo faremo con grande passione".

Gravina: "Open VAR si presta a speculazioni. Prossimo anno vogliamo professionismo arbitri"

A margine del consiglio federale odierno, il presidente Gabriele Gravina ha parlato anche della questione arbitri, con alcune novità in via di sviluppo per la prossima stagione: "La riforma arbitrale del PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, l’ente privato che gestisce gli arbitri in Premier League) richiede più tempo, ma tutta la parte del professionismo e di una nuova struttura operativa è nostra intenzione farla partire dalla prossima stagione. Sarà una forma light, ma non particolarmente light e poi si andrà avanti. Le ragioni del rinvio dell'incontro con gli arbitri sono diverse, Rocchi è stato invitato a Malta e si poteva fare una riunione solo con i componenti dell’AIA, il che con tutto il rispetto mi sembrava inutile. Siamo poi a poche giornate dalla fine, credo che sarebbe stato meglio evitare nel primo giorno del raduno della nazionale. La riforma è anche relativa alla riforma dei campionati, abbiamo consegnato tutto il nostro materiale alle componenti nell’ultima riunione di febbraio. Tra poco ci confronteremo proprio su questo e interrogheremo le componenti”.

Fiorentina, sondaggi da top club per Dodo: l'offerta per il rinnovo è di 2 milioni più bonus

La Fiorentina non ha perso le speranze di arrivare al rinnovo di Dodo. Il difensore laterale brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2027, con i viola che hanno cercato di trovare un accordo per un prolungamento fino al 2030. Durata corretta, valore no. C'è ancora un po' di distanza fra la cifra offerta dalla società toscana - circa 2 milioni di euro a stagione più bonus - e la richiesta del calciatore, conscio di essere appetibile per diversi club in giro per l'Europa. Nelle ultime settimane Milan e Inter hanno fatto un sondaggio esplorativo. Con il contratto in scadenza fra dodici mesi è chiaro che non ci sia la possibilità di chiedere cifre altissime per chi, fino all'anno scorso, aveva ricevuto apprezzamenti in giro per l'Europa. Qualora non si arrivasse a dama con il prolungamento contrattuale ecco che la valutazione si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro, considerando appunto il solo anno che lo separa dalla scadenza, al 30 giugno del 2027.