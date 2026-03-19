Inter, Bonny: "Mia mamma mi ha iscritto a judo per calmarmi: non ha funzionato. Di Eto'o la prima maglia"

Nel corso della sua intervista di oggi a L'Equipe, l'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny ha parlato anche della sua infanzia: "Mia madre mi ha fatto iscrivere a judo per calmarmi… ma tornavo ancora più agitato. Poi ho scoperto il calcio: amore a prima vista. Mi chiamavano “la freccia” perché correvo velocissimo. Il mio primo kit? Quello dell’Inter, perché c’era Samuel Eto’o. Accetto che gli altri possano essere più forti, ma odio perdere. Da piccolo, se la partita non andava come volevo, prendevo il pallone e me ne andavo. Questa etichetta me la porto ancora dietro".

I numeri di Bonny con la maglia dell'Inter

24 presenze e 5 gol in Serie A in quest'annata per il francese, che ha disputato 777 minuti. Per l'ex Parma anche dieci presenze in Champions, con 3 assist, mentre per il primo gol internazionale servirà aspettare l'anno prossimo, visto l'amaro epilogo dell'avventura in Champions League nerazzurra. Due gettoni in Coppa Italia e un altro in Supercoppa Italiana completano i numeri della sua stagione ad metà marzo.