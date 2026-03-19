Il DS della Cremonese presenta Giampaolo: "Tutti noi crediamo di mantenere la categoria"

Oggi Marco Giampaolo si è presentato come nuovo allenatore della Cremonese, dalla sala stampa dello stadio Zini (qui l'integrale). A introdurlo, nel corso della conferenza, ci ha pensato il suo direttore sportivo, Simone Giacchetta.

Queste le parole di Giacchetta, DS della Cremonese, a presentazione del nuovo tecnico grigiorosso Giampaolo: "Ritengo doveroso iniziare questo appuntamento ringraziando Davide Nicola e il suo staff per il lavoro svolto negli scorsi mesi. Dispiace aver preso questa decisione perché oltre ad un grande allenatore è una persona dai valori umani importanti, ma la situazione di classifica ci ha messo nelle condizioni di cambiare".

Prosegue e conclude nelle sue riflessioni Giacchetta: "Tutta la Cremonese crede di poter mantenere la categoria, per cui abbiamo scelto di affidarci a mister Giampaolo con grande stima e fiducia. Il suo è un profilo di conoscenza e qualità, che in carriera ha affrontato diverse situazioni. Ora lavoreremo per inseguire il nostro obiettivo a partire dalla sfida di Parma".