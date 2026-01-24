Torino, Ilkhan: "Quattro anni non facili, ma non mi ho mai mollato. Ora tutti si fidano di me"

Il Torino di Baroni si prepara ad affrontare il Como al Sinigaglia nella 22/a giornata di Serie A, reduce da un momento di difficoltà che ha visto i granata collezionare tre sconfitte consecutive in campionato. L'ultimo ko è arrivato contro la Roma e ha fatto scivolare la squadra al 14° posto della classifica. Di fronte ci sarà il Como di Fabregas, che arriva alla sfida dopo il netto successo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio. La vittoria ha permesso ai lariani di riscattare la sconfitta subita contro il Milan e di proseguire un cammino sorprendente.

Il Torino ha alternato prove convincenti, come l'eliminazione della Roma in Coppa Italia, a prestazioni opache che hanno alimentato perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. Il bilancio storico tra le due squadre recita 21 vittorie torinesi, 10 pareggi e 8 successi del Como in 39 confronti totali.

Alla vigilia del match, Emirhan İlkhan ha parlato ai microfoni di DAZN del proprio percorso in maglia granata e della fiducia conquistata dopo un lungo periodo di attesa. Il centrocampista turco ha affrontato il tema della crescita personale e del rapporto con la società, che non ha mai smesso di credere nelle sue qualità nonostante i numerosi prestiti che hanno caratterizzato il suo cammino.

Emirhan, terza partita da titolare consecutiva. Sei arrivato al Torino quattro anni fa, hai fatto tanti prestiti. Che effetto fa poterti prendere il centrocampo del Torino adesso?

"Sì, sono passati quattro anni e non è stato un processo facile per me, ma non mi hanno mai mollato. Ora sto giocando e sento che tutti si fidano di me. Sono sicuro di poter migliorare ancora di più e spero di continuare così."