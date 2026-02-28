Asllani al Besiktas, con lo zampino di Ilkhan: "Mi hanno chiamato per avere informazioni"

Nella sessione di calciomercato di gennaio 2026 il centrocampista albanese Kristjan Asllani, di proprietà dell'Inter, ha lasciato il Torino in cui si trovava in prestito dalla precedente estate, per cambiare casacca ma anche nazione e andare ad indossare la maglia bianconera dei turchi del Besiktas.

Un trasferimento dietro al quale c'è lo zampino di un giocatore di turco di Serie A, che era anche suo compagno di squadra in granata: è Emirhan Ilkhan. Lo ha raccontato lo stesso centrocampista classe 2004 nel corso di un'intervista rilasciata al portale del suo paese, TRT Spor. Ha infatti detto Ilkhan: "Prima che i dirigenti del Besiktas contattassero Asllani, mi hanno chiamato per avere informazioni. Ho anche parlato molto bene di lui, ha delle qualità tecniche di alto livello. Era poi una delle persone con cui mi trovavo meglio in squadra. Posso dire che ha un carattere molto buono. Spero abbia successo con le Aquile".

Di fatto Ilkhan ha recitato una parte diretta per permettere il compimento del trasferimento. Almeno, questo è quanto lasciano intendere le dichiarazioni conclusive dell'intervista rilasciata dal centrocampista del Torino sul passaggio dell'ex Inter al Besiktas: "Ho parlato ad Asllani dei tifosi del Besiktas, di Istanbul e delle strutture. Ho persino mostrato tutto individualmente",