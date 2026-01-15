Il Torino ai piedi di Ilkhan: il 21enne turco trattenuto in estate, Baroni ci ha visto lungo

Emirhan Ilkhan è l'uomo del momento al Torino. Un altro talento turco nel capoluogo piemontese, ma sponda granata: un centrocampista classe 2004 che ha mandato al tappeto la Roma in Coppa Italia, restituendo quanto si aspettava da lui mister Marco Baroni. Il colpo del rapace d'area di rigore che allo scadere ha eliminato i giallorossi e regalato una serata trionfale a squadra e compagni.

Ma nel complesso, come analizzato dal Corriere Torino, una prestazione considerevole da numero 6: ritmo, dinamismo, visione. Con qualche errore di scelta o esecuzione a margine, ma come naturale che sia vista l'età. Ma la scalata compiuta da Ilkhan mette ulteriormente in luce la bocciatura per Asllani e Ilic. Così la cabina di regia ora è tutta del turco. "Guardo i video di Rodri e Pedri, voglio giocare sempre di più e dimostrare di essere un bel calciatore", ha dichiarato. Anche se non è la prima volta che il talento del classe 2004 emerge in superficie. Infatti, già in Coppa Italia lo scorso agosto contro il Modena aveva catturato il Torino con un’azione in percussione. A tal punto, scrive il quotidiano piemontese, da convincere il club a non cederlo in prestito, mettendo una fiche su di lui. E Baroni lo ha premiato con una nuova occasione.

Nel post-partita di ieri ai microfoni di Sport Mediaset il protagonista assoluto del match ha dichiarato: "Sono molto contento per la rete, è la prima con questa maglia e sono felice che sia valsa per una vittoria. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ci siamo parlati e ci siamo detti che avremo vinto. Non pensavamo ai rigori. Abbiamo combattuto troppo su tutti i palloni, sulle seconde palle, abbiamo giocato forte. Certo, abbiamo perso alcuni duelli, ma ne abbiamo vinti di più credo e questo è molto importante. Se non li vinciamo non possiamo vincere le partite, specialmente contro una squadra forte".