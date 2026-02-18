Torino, il rinnovo di Ilkhan ora è una priorità. Il Trabzonspor pensa al classe 2004

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio al futuro di Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino in scadenza di contratto a giugno 2026, che ha già comunicato all’entourage del calciatore l’intenzione di attivare l’opzione a loro disposizione per evitare di perdere il classe 2004 a parametro zero in estate. Il contratto di Ilkhan, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno e il Torino ha tutta l’intenzione di prolungarlo al 2027.

Un prolungamento della durata di appena un anno non soddisfa però il giocatore e il suo entourage, che hanno già ricevuto diverse lusinghe da parte di altri club. Occhio soprattutto alle sirene provenienti dalla Turchia, dove più di un club si è informato per il possibile ritorno in patria del numero 6 granata.

In particolare sulle tracce del classe 2004 ci sarebbe il Trabzonspor, formazione sempre più ambiziosa e ormai terza forza della Süper Lig. Motivo per cui i dirigenti della formazione bordeaux-celeste vorrebbero puntellare la mediana con l’arrivo di un elemento giovane e dalle potenzialità ancora inesplorate: Ilkhan, appunto. Contatti avviati anche se il cambio di gerarchie in questa prima parte del girone di ritorno potrebbe cambiare il destino del talentino turco all’ombra della Mole. La decisione finale spetterà a chi si siederà sulla panchina del Toro.