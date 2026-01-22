TMW
Torino in campo in vista del Como: a parte Simeone e altri 4 oltre ai partenti
Torino in campo per proseguire nella preparazione della sfida contro il Como in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 allo stadio Sinigaglia.
Il tecnico Marco Baroni continua a non avere a disposizione Giovanni Simeone, giocatore ancora alle prese con fastidi fisici a due giorni dal match e che continua a lavorare a parte. Assenti anche Gineitis, Aboukhlal, Ilic e Masina, oltre ai giocatori in procinto di lasciare la maglia granata ovvero Biraghi, Asllani, Sazonov e Nkounkou.
