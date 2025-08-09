Torino, l'undici di Baroni contro il Valencia: dal 1' i nuovi Israel, Anjorin e Abhoukhlal
Il Torino stasera, alle ore 21, affronta il Valencia nella gara valida per il prestigioso "Trofeo Naranja", in valenciano "Trofeu Taronja", un classico del calcio estivo spagnolo. Questo l'undici schierato in campo al Mestalla da mister Baroni, coi nuovi Franco Israel, Anjorin e Abhoukhlal dal 1':
Torino (4-2-3-1): Franco; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Abhoukhlal; Adams. Allenatore: Baroni.
