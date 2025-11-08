Live TMW Torino, Lazaro: "Oggi possiamo essere orgogliosi ma potevamo vincere"

Valentino Lazaro, esterno del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore granata.

Una grande prestazione difensiva?

"Abbiamo lavorato sul gioco da dietro e possiamo fare ancora meglio a livello di qualità. Questo è un processo e dobbiamo crescere e migliorare. Oggi dobbiamo essere orgogliosi ma possiamo fare meglio".

Sulla grande occasione di Adams?

"Con lui in quella posizione è gol al 99%. Oggi non è andata ma ci ha provato, lavoriamo tutti insieme. La Juve ha qualità e dovevamo difendere bene, poi le occasioni arrivano e oggi sono arrivate con Asllani, Adams…Abbiamo lavorato bene e possiamo essere orgogliosi ma potevamo farlo"

Su Paleari?

"È stato silenzioso per voi, ma con noi è sempre stato un uomo spogliatoio. Per lui era facile inserirsi in campo. Noi siamo veramente un top gruppo e una famiglia. Lui ci sta dando una grandissima mano. È sempre importante per una squadra avere 2/3 portieri di livello. Alberto è sempre stato integrato".

Sembrate molto più attenti rispetto alle ultime partite?

"Il mister ci ha sempre chiesto di avere la mentalità giusta fino alla fine. A noi serviva il cuore ma anche il cervello. Poi si vedono i risultati perchè non perdiamo da cinque partite. Siamo sulla strada giusta".

È un punto guadagnato?

"Ogni volta che non vinciamo sono punti persi. Oggi volevamo far vedere la grinta e vincere, ma non possiamo dire due punti persi. Questo punto ha fatto vedere che stiamo crescendo come squadra".