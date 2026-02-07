Torino, Maripan: "Siamo forti, ma ci manca un po' di mentalità e determinazione"

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna contro la Fiorentina pareggiata per 2-2 e valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Fai solo gol all'ultimo secondo: ci racconti l'azione?

"Pensavo solo a segnare e a pareggiare la partita, per noi era troppo importante non perdere. Una squadra che non molla mai, lo abbiamo dimostrato".

In allenamento le provate così?

"Sì, Gineitis ha un piede bello. Se la palla arriva, io ci sono".

Perché nelle ultime partite non ci sei stato?

"Siamo una squadra forte. E' normale, questo è il calcio. E' una decisione dell'allenatore, io mi alleno sempre per essere dentro la partita ed essere utile dentro e fuori dal campo".

Cosa vi è mancato quest'anno?

"Abbiamo cominciato bene la stagione, mancata un po' di mentalità e determinazione. Stiamo trovando la strada giusta, siamo una squadra forte. Siamo un gruppo di giocatori che litiga sempre e che non molla. Abbiamo preso troppi gol, ma è una squadra che per me deve migliorare solo mentalità e determinazione".