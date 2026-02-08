Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo cambiando"

Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo cambiando"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Niccolò Righi

Ancora una beffa in pieno recupero, la terza nell’ultimo mese. Questa volta è Maripan a gelare la Fiorentina, che già si stava pregustando tre punti che l’avrebbero portata momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Con questo fanno ben dieci punti persi dai toscani dopo il 90’. Al Franchi il match tra i viola ed il Torino termina con il risultato di 2-2 con le reti di Casadei, Solomon, Kean e, appunto, Maripan.

Clicca qui per leggere le pagelle a cura di TuttoMercatoWeb

La partita
La gara entra già nel vivo dopo una manciata di minuti. Prima i viola vanno per due volte vicini al vantaggio con Moise Kean, che prima si vede deviare da Coco un tiro da dentro l’area, poi non riesce ad angolare troppo di testa e la palla viene respinta da Paleari. Il Torino risponde sfruttando un disimpegno sbagliato di Brescianini che manda in porta Kulenovic, il quale si vede deviare in corner da Parisi il proprio tiro. Al 10’ ancora Kean ad un passo dal vantaggio: il numero 20 scatta sul filo del fuorigioco e viene servito perfettamente da Fagioli. Si presenta davanti a Paleari ma il tiro è imprecisissimo e finisce alto. Il ritmo cala e al 26’ il Torino passa in vantaggio sfruttando una delle ormai solite disattenzioni della difesa gigliata, la quale si addormenta dimenticandosi completamente di Casadei, che sfugge alle marcature di Fagioli e Dodo e appoggia in rete da pochi passi di testa l’ottimo suggerimento di Ilkhan. La Fiorentina prova a rispondere al 34’ con un sinistro potente da posizione defilata di Brescianini che Paleari devia fuori. Il corner che ne segue è uno schema che manda al tiro Mandragora, ma ancora una volta è Paleari a dire di no. La ripresa parte peggio che mai per la squadra di casa, costretta a cambiare Gudmundsson per una botta alla caviglia che lo fa uscire sorretto dallo staff medico di Vanoli. La Fiorentina ribalta completamente la partita in 5 minuti: al 51’ Mandragora è bravo a recuperare il pallone su Gineitis, si appoggia a Solomon che calcia con precisione dal limite dell’area e la palla si infila sotto al sette. Pochi secondi dopo ci pensa Moise Kean a non lasciare scampo a Paleari calciando di prima intenzione un suggerimento ottimo recapitatogli dalla destra da Harrison. Dopo il gol Baroni tenta di riacciuffare gli avversari mettendo mano ai cambi e alla fine trova il pareggio in pieno recupero con il colpo di testa di Maripan.

Le parole di Vanoli
Questa l’analisi di Vanoli in conferenza stampa: “Non è una questione di messaggi sbagliati. Ci dovevamo mettere a cinque perché loro hanno messo Duvan e tanti saltatori, alzando anche i difensori. Mi dispiace per i ragazzi, probabilmente devo trasmettere meglio alcuni concetti. Noi ora entriamo in campo e prendiamo sempre gol alla prima occasione. I cambi erano fatti nell'ottica di non abbassarmi, sfruttando il tre contro tre con Piccoli. Nel finale potevamo essere più lucidi. E' un peccato, ma mi prendo la reazione. Sappiamo che fino all'ultimo sarà così. Io mi prendo la responsabilità su ciò che non abbiamo migliorato, ma la reazione c'è stata. Siamo uniti e sappiamo dove vogliamo andare. Se siamo lì è logico che abbiamo dei difetti. Il nostro campionato sarà questo fino all'ultimo giorno, ma non guardare le cose positive adesso vorrebbe dire bastonarsi da soli".

Le parole di Baroni
Gioisce, invece, Marco Baroni: “Veniamo da una settimana intensa in cui siamo stati insieme per migliorarci e per creare quelle basi che servono per creare un'identità. Si vede che è cambiato qualcosa, anche se avevamo passato anche un periodo di emergenza con 10 infortunati. Anche oggi mancava uno insostituibile come Vlasic. Complimenti alla squadra. Noi avevamo solo un centrocampista in panchina e chi era in campo ha lavorato tanto, facendo pressione. Giocare dopo 488 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter".

Articoli correlati
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"... Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta... Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
Altre notizie I fatti del giorno
Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni... Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo... Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo cambiando"
Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma... Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me... La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Lazio, Sarri sfida il passato e... il futuro: "Non chiedo di vincere, ma almeno di... Lazio, Sarri sfida il passato e... il futuro: "Non chiedo di vincere, ma almeno di sognare"
Arsenal e Barcellona allungano, il Lione non si ferma più: la situazione nel resto... Arsenal e Barcellona allungano, il Lione non si ferma più: la situazione nel resto dell'Europa
Serie B, Venezia in fuga: il Palermo aggancia il Monza, spettacolo e sorprese nella... Serie B, Venezia in fuga: il Palermo aggancia il Monza, spettacolo e sorprese nella 23ª giornata
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
2 Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"
3 Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
4 12 vittorie di fila del Lione, Fonseca: "Rosso a Endrick? Gli arbitri devono proteggerlo"
5 8 febbraio 2004, Cassano superstar. Totti mima a Tudor: "Quattro, zitti e a casa"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.2 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Francesconi: "Aspettavo il gol da tantissimo tempo. Sono davvero felice"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano