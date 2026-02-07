Torino, Maripan: "Stiamo provando a costruire una mentalità vincente. Che gioia il gol"
Al termine della partita tra Fiorentina e Torino, terminata con il pareggio per 2-2, interviene in conferenza stampa il difensore dei granata Guillermo Maripan. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb
Quanto è contento per il gol?
"Sono troppo felice di poter aiutare la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel primo tempo, poi ci siamo rilassati e i due gol hanno reso la gara difficile. Sono contento del pareggio".
Come si trova l'equilibrio?
"Questa stagione è un po' una montagna russa ma noi lavoriamo tutti i giorni per trovare l'equilibrio. Ci dobbiamo aiutare, essere positivi, aiutare i giovani con l'esperienza che ho come capitano".
Come ha reagito alle ultime panchine?
"Io so come funziona il calcio e devo aiutare la squadra anche dalla panchina. Le decisioni del mister sono sempre giuste. Io lavoro sempre al massimo".
In cosa state cambiando?
"Cerchiamo di essere positivi e di combattere insieme. Lo vedo anche in allenamento: stiamo provando a costruire una mentalità vincente".