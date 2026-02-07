Live TMW Torino, Maripan: "Stiamo provando a costruire una mentalità vincente. Che gioia il gol"

Al termine della partita tra Fiorentina e Torino, terminata con il pareggio per 2-2, interviene in conferenza stampa il difensore dei granata Guillermo Maripan. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb

Quanto è contento per il gol?

"Sono troppo felice di poter aiutare la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel primo tempo, poi ci siamo rilassati e i due gol hanno reso la gara difficile. Sono contento del pareggio".

Come si trova l'equilibrio?

"Questa stagione è un po' una montagna russa ma noi lavoriamo tutti i giorni per trovare l'equilibrio. Ci dobbiamo aiutare, essere positivi, aiutare i giovani con l'esperienza che ho come capitano".

Come ha reagito alle ultime panchine?

"Io so come funziona il calcio e devo aiutare la squadra anche dalla panchina. Le decisioni del mister sono sempre giuste. Io lavoro sempre al massimo".

In cosa state cambiando?

"Cerchiamo di essere positivi e di combattere insieme. Lo vedo anche in allenamento: stiamo provando a costruire una mentalità vincente".