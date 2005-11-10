Tresoldi affronta l'Inter in Champions, Sommer e Leko sicuri: "Arriverà tra i top in Europa"

Sconfitto 3-2 dall'Aston Villa all'esordio in Champions League, il Club Brugge domani contro l'Inter - nel secondo turno della League Phase - punta sulle certezze a partire dall'ex di turno Sommer e dall'italo-tedesco Nicolò Tresoldi (6 gol in stagione), bomber della Germania U21 che Mancini spera, dalla prossima estate, di convincere a scegliere l'Italia.

Di lui, nella consueta conferenza stampa di vigilia, hanno parlato sia lo stesso Sommer, che il tecnico dei belgi Ivan Leko: "Sono un grande fan di Tresoldi, è molto umile e conosce il suo talento. Lavora molto forte, ha fatto un progresso importante. Arriverà tra i top in Europa, dove non lo so ma il potenziale ce l'ha"

"Nico è un grande attaccante con tante qualità - ha sottolineato invece Sommer -, lo vedo ogni giorno in allenamento. Io sono sicuro che lui avrà una grande carriera, siamo molto felici di avere un attaccante così. E' sempre pericoloso, sono felice".