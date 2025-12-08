Torino-Milan si sblocca dopo 10': mani in area di Tomori, Vlasic freddo dal dischetto
Torino in vantaggio al 10' con Nikola Vlašić. Massima punizione concessa per un evidente mani in area di Fikayo Tomori, nel tentativo di contrastare Che Adams. Dal dischetto il croato calcia un rasoterra alla sinistra di Maignan, che intuisce la traiettoria, ma non ci arriva.
