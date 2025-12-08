Catanzaro, Pittarello dopo il gol: "Gioia immensa, arrivo da un periodo non facile"
Con il suo gol in pieno recupero Filippo Pittarello non ha solo regalato la vittoria sul Modena al suo Catanzaro, ma anche vissuto un momento di estrema felicità personale:
“È una gioia immensa per me, arrivo da un periodo non facile -. si legge su UsCatanzaroCalcioNews -. Siamo una squadra con tanti validi elementi e non sempre si può partire da titolare. Do tutto me stesso durante gli allenamenti per farmi trovare pronto in momenti come questo".
Sul rigore, poi, dice: “Cissé si era offerto di tirarlo, ma gli ho detto che me lo ero procurato io e che mi sentivo pronto. Non c’è stato nessun problema”.
