Djidji: "Ritorno al Toro? Sarei pronto al 100%. Petrachi il top, maglia granata differente"

Il difensore franco-ivoriano Koffi Djidji ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di 'Rai Radio Uno Sport'. Trentatré anni compiuti da un paio di settimane, il calciatore classe '92 attualmente svincolato ha parlato a lungo del Torino, squadra in cui ha trascorso cinque stagioni: "Seguo sempre il Torino. Ho visto che hanno ripreso Petrachi, direttore sportivo che conosco molto bene perché fu lui a permettermi di vestire la maglia granata. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, non è facile rimettersi in gioco in questa situazione però questa mi sembra una squadra con idee di gioco. C'è un gruppo che può risolvere questa situazione: per il Toro e per i suoi tifosi non è giusta questa situazione".

Petrachi può essere l'uomo giusto per tirare fuori il Torino da questa situazione?

"C'è tanto lavoro da fare. Lui è uno che sa lavorare, ha avuto il coraggio di tornare e ora avrà tante cose da fare".

Petrachi può essere la scossa per questo tipo di stagione? Con lui il Torino ha vissuto gli anni migliori della sua storia recente

"Quando fai una scelta del genere vuol dire che le cose non stavano andando bene, che vuoi cambiare delle cose. Cairo e Petrachi si conoscono bene, hanno lavorato insieme per dieci anni. Nell'ultima stagione in cui c'eravamo entrambi ci siamo affacciati in Europa e quindi credo si possa fare qualcosa di buono".

Hai giocato nel Torino cinque stagioni collezionando 112 presenze. Perché giocare al Toro è diverso rispetto ad altre piazze?

"Perché la maglia è pesante, ma nel senso buono. I tifosi si aspettano sempre tanto e quando indossi quella maglia devi sempre dare il 100%. Devi sempre dare tutto, questo si aspettano i tifosi".

Soprattutto si chiedono perché altre realtà come Atalanta e Bologna sono riuscite a fare strada in Italia e in Europa, mentre il Torino no

"Io credo che Petrachi voglia far tornare una cultura che appartiene al Torino. Io sono giocatore, faccio il mio sul campo ma tutto deve andare insieme. Sono convinto che il Toro possa tornare al successo".

Attualmente il Torino ha la peggiore difesa del campionato. Magari arriva una chiamata dal tuo ex direttore sportivo...

"Magari, vediamo cosa pensa il Direttore. Io sarei pronto a dare tutto, voglio tornare e mi manca il campo. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto recentemente anche un'avventura in Kings League proprio per continuare a tenermi in forma al meglio. Vediamo, ma a prescindere da cuò auguro tutto il bene al Torino. Io non ho mai avuto problemi col presidente Cairo, ma prima c'erano persone con cui sono successe delle cose che mi hanno penalizzato. Hanno fatto uscire tante cose inesatte su di me".

C'era anche Vagnati tra queste persone con cui ci sono state delle incomprensioni?

"Sì, ho avuto un po' di problemi con lui".

Ti riferisci soprattutto alla questione rinnovo di contratto?

"Esatto. E' emerso che mi hanno proposto il rinnovo, ma che io non l'ho accettato perché chiedevo altri soldi. Ecco, questa è una grande bugia perché sono andato a scadenza senza che nessuno mi proponesse nulla. A un certo punto ho iniziato solo a giocare meno. Non c'è stata nessuna proposta e ci può stare, ma poi non si può addossare a me il mio addio a parametro zero perché non l'ho deciso io".