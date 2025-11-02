Torino-Pisa, espulso Baroni: l'allenatore granata non sarà in panchina nel derby con la Juve
Sabato prossimo ci sarà il derby tra Juventus e Torino. Sarebbe stato anche un derby toscano in panchina, ma così non sarà. Il Torino, infatti, non avrà Marco Baroni in panchina contro la formazione di Luciano Spalletti. L'allenatore granata è stato infatti espulso contro il Pisa, sul finale di primo tempo, e sarà dunque squalificato.
