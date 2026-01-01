Torino-Roma 0-2, le pagelle: Dybala-Malen, attenti a quei due. Adams si sveglia tardi

Risultato finale: Torino-Roma 0-2

TORINO

Paleari 6 - Non ha particolari colpe sul colpo da biliardo di Malen, risponde presente sui tentativi nel primo tempo. Bravo sul primo tiro di Dybala, non può nulla pochi secondi dopo.

Tameze 5,5 - Non riesce ad intercettare l'assist di Dybala per il gol di Malen. Sente forse l'assenza di Maripan e non regala troppe certezze.

Ismajli 5,5 - Ammonito nel primo tempo, va spesso in difficoltà nel contenere l'attacco giallorosso. Qualche chiusura degna di nota ma non brilla particolarmente.

Coco 6 - Dei tre centrali è quello con più attenzione e non disdegna gli inserimenti davanti, come nel finale dove ha rischiato di riaprire l'incontro.

Lazaro 5,5 - Si vede poco rispetto al solito e i suoi traversoni non sono troppi. Mai nel vivo della manovra dei suoi ed è una notizia, viste le ultime buone prestazioni

Ilkhan 5,5 - Baroni gli affida la cabina di regia della sua squadra ma non riesce a dare il ritmo voluto. Dal 77' Anjorin sv -

Gineitis 5,5 - Apporto non particolarmente positivo al match, spesso costretto ad inseguire i portatori di palla giallorossi. Baroni lo sostituisce all'intervallo. Dal 46' Casadei 6 - Il suo ingresso scuote certamente il giro palla dei granata.

Vlasic 6 - Pochi gli spazi da sfruttare e qualità a mezzo servizio per i suoi compagni. L'assist per Adams è da lustrarsi gli occhi, risente della mancanza dei titolari davanti.

Aboukhlal 5,5 - Mezz'ora in campo da quinto senza particolari spunti. Pomeriggio sfortunato per lui: prima termina sui led pubblicitari impattando in maniera violenta sulla spalla, poi si arrende al 31' per un problema di natura muscolare. Pedersen 6,5 - Regala più vivacità al suo reparto con sgroppate interessanti. I granata attaccano solo dal suo lato.

Ngonge 5 - Scelto titolare visti i forfait di Simeone e Zapata, l'ex Napoli non riesce a lasciare il segno durante l'intero arco del match, nonostante qualche tentativo nella ripresa dove gli viene concesso più spazio. Dal 77' Njie sv -

Adams 5,5 - Spesso isolato negli ultimi metri, non disdegna pressione nei confronti dei centrali avversari. Sfiora il gol nella ripresa.

Marco Baroni 5 - Le assenze di Simeone e Zapata lo costringono ad un tandem offensivo ibrido che non consente di sfruttare al meglio la verticalità di gioco. Forse la decisione di far sedere in panchina Casadei non è stata corretta, visto l'andamento nel primo tempo, ma fa quel che può con il materiale umano a disposizione.

ROMA (a cura di Yvonne Alessandro)

Svilar 6 - Il Torino non gli fa nemmeno il solletico, nella ripresa spegne Lazaro e battezza fuori il fulmine di Ché Adams. Nuovo clean sheet in saccoccia.

Mancini 6,5 - La sua 300esima in giallorosso, a dispensare consigli e ordini per il giovane Ghilardi. Si perde per un attimo Lazaro, per sua fortuna non è preciso. Ma nella totalità è condottiero della retroguardia, con scudo ed elmetto.

Ndicka 6,5 - Quella scivolata nel cuore dell’area sventa una minaccia reale, maltratta Ché Adams quanto basta per tenerlo lontano dalla porta.

Hermoso s.v. - Attento, dal posizionamento impeccabile, finché un problema all’adduttore lo manda ko. Dal 23’ Ghilardi 6 - Bacchettato da Mancini per i meccanismi difensivi, fatica parecchio a trovare l’incastro giusto da subentrato. Nella ripresa

Rensch 6 - Celik non ce la fa, tocca a lui sostituirlo al meglio. Dedizione e proposizioni in avanti presenti, serve un cioccolatino non scartato da Pellegrini. Nella ripresa è impreciso e perde un po’ le distanze da Lazaro, oltre che una sequela di palloni inenarrabili. Ma fa in tempo a firmare l’assist per il ritorno al gol di Dybala e si toglie una soddisfazione. Dal 76’ Tsimikas s.v. - Un paio di traversoni, tenta anche la conclusione. Buon approccio.

Koné 6 - Con i suoi tentacoli arriva ovunque, ma il più delle volte si limita al compitino. Nella seconda frazione lamenta un colpo che lo trattiene per corsa e intensità, anche se non rinuncia ai contrasti secchi in mezzo al campo. Non al top, stringe i denti fino alla fine.

Cristante 6,5 - Tornato dopo la squalifica, torna subito nell’undici titolare da interditore di Gasperini.

Wesley 6,5 - Solito treno merci puntuale, con Pedersen ha vita facile. Non deve nemmeno sudare, il serbatoio sembra sempre pieno a furia di arare il binario laterale. Impatto impressionante sulla Serie A al primo anno.

Dybala 8 - Come si diverte con Malen, sboccia come fosse magia il feeling con Malen. L’imbucata per l’olandese vale mezzo gol e un assist. Pone fine al digiuno da segnatura 84 giorni dopo e raggiunge il secondo centro in campionato. Arte in movimento dalla durata limitata, Gasperini lo sa. Dal 76’ Pisilli s.v. - Forza fresca e uomo in più per rinfoltire la mediana.

Pellegrini 6 - Lui e non Soulé sulla trequarti fantasia con la Joya. Alla prima buona chance sbuccia il pallone, nel secondo tempo ravvisa problemi muscolari e Gasperini non la prende bene. Dal 52’ Soulé 6 - Un sussulto per pescare Dybala prima del gol, un ingresso tutto sommato positivo. Seppur a correnti alternate.

Malen 7,5 - Ha messo piede a Roma tre giorni, Gasperini non ci ha pensato due volte. Debutta subito da titolare e illumina corsie luminose là davanti. Si stacca dalla marcatura di Ismajli per cucire il gioco con la squadra, Dybala lo trova a meraviglia. Deve solo aprire il piattone per il primo sigillo in maglia giallorossa. Guizzi, intuizioni e intesa con l’argentino lo elevano. Esce meritatamente su standing ovation dei tifosi presenti in trasferta: l’inizio di un grande amore? Dal 76’ Robinio Vaz 6 - Anche per lui esordio assoluto, per poco firma la prima presenza con un gol.

Gian Piero Gasperini 7,5 - Ne cambia 7 rispetto alla Coppa Italia, ma soprattutto si affida immediatamente a Malen. Si rivela il centravanti per il quale ha ossessionato la dirigenza, dimostrando di aver avuto ragione. Due gol, un clean sheet e tre punti guadagnati, con un gioco superiore a lunghi tratti. Un unico neo: le tre perdite pesanti per infortunio.