Torino, seduta in vista della Roma: torna Pedersen, Simeone e altri due lavorano a parte
TUTTO mercato WEB
Seduta di allenamento pomeridiana per il Torino di mister Marco Baroni in vista della sfida contro la Roma della 21^ giornata di Serie A, gara che si giocherà al Grande Torino dopo il match di Coppa Italia vinto dai granata proprio contro i giallorossi.
Seduta differenziata per Giovanni Simeone dopo il trauma contusivo alla gamba sinistra accusato proprio contro la Roma. Con lui anche Ismajli per via di un pestone e Dembelé per un sovraccarico al polpaccio sinistro. In gruppo invece l'esterno Pedersen.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile