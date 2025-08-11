Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, sondaggio per Mahamadou Nagida del Rennes: è un'idea come vice-Biraghi

Torino, sondaggio per Mahamadou Nagida del Rennes: è un'idea come vice-BiraghiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:38Serie A
di Giacomo Iacobellis

Dal punto di vista numerico, per il Torino l’arrivo di un terzino sinistro non è una priorità urgente. Il titolare del ruolo è Cristiano Biraghi, affiancato da Valentino Lazaro e, in caso di emergenza, da Adam Masina, preferito però come centrale. Nonostante ciò, il club sta cercando un giovane talento da far crescere alle spalle dell'ex capitano della Fiorentina, seguendo il profilo tracciato dal direttore sportivo Davide Vagnati.

Ouattara o Nagida
Tra i nomi valutati c’è Kassoum Ouattara del Monaco, terzino promettente ma dal costo elevato, fattore che al momento ha rallentato la trattativa anche per non mettere in ombra Biraghi. In alternativa, il Torino ha mostrato interesse per Mahamadou Nagida, classe 2005 del Rennes e nazionale camerunese, reduce da sedici presenze in Ligue 1 e due gol, uno proprio contro il Monaco. Il ds Vagnati, scrive stamane il quotidiano Tuttosport, ha già avviato un primo sondaggio per valutare una possibile trattativa.

Il Toro guarda in Francia
L’attenzione del Torino sul mercato francese è confermata anche dagli ultimi acquisti come Zakaria Aboukhlal dal Tolosa. Pur non aspettandosi novità immediate, il club di Cairo conta di inserire un terzino sinistro entro breve, come ribadito anche da Urbano Cairo: «Vogliamo prendere un terzino sinistro e un esterno offensivo".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Juventus, proposto Haidara: il mediano del Lipsia ha il contratto in scadenza a giugno... Juventus, proposto Haidara: il mediano del Lipsia ha il contratto in scadenza a giugno
Il punto sulle uscite dell'Inter: Asllani può andare al Bologna, per Bisseck servono... Il punto sulle uscite dell'Inter: Asllani può andare al Bologna, per Bisseck servono 40 milioni
Balotelli su Lookman: "Non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell'Atalanta"... Balotelli su Lookman: "Non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell'Atalanta"
Lazio, Isaksen è tornato a correre dopo la mononucleosi. Il punto sugli infortunati... Lazio, Isaksen è tornato a correre dopo la mononucleosi. Il punto sugli infortunati
Al Hilal in versione Inter: il presidente vuole ricongiungere Ausilio e mister Simone... Al Hilal in versione Inter: il presidente vuole ricongiungere Ausilio e mister Simone Inzaghi
Milan, De Winter non basta: per completare la difesa si valutano anche Djimsiti e... Milan, De Winter non basta: per completare la difesa si valutano anche Djimsiti e Okoli
Torino, Vlasic: "Saremo pronti per l'Inter. Simeone? Si vede che capisce il calcio"... Torino, Vlasic: "Saremo pronti per l'Inter. Simeone? Si vede che capisce il calcio"
Serena: "L'Inter non punta su Pio Esposito. Messi al Como? Sarebbe una nota stonata"... Serena: "L'Inter non punta su Pio Esposito. Messi al Como? Sarebbe una nota stonata"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Storie di Calcio 13:05Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Morata si è liberato dal Gala per 5 milioni e ora può andare al Como: il comunicato
Immagine top news n.1 Thiaw saluta e il Milan ha già chiuso per il suo sostituto: martedì le visite di De Winter
Immagine top news n.2 La Juve vince e convince a Dortmund, ma la sorpresa è il nuovo ruolo di Douglas Luiz
Immagine top news n.3 Dal City al Liverpool, il Crystal Palace ci ha preso gusto: trionfo ai rigori nel Community Shield
Immagine top news n.4 Milan-De Winter, ci siamo: già domani può arrivare la chiusura dell'operazione. Le cifre
Immagine top news n.5 Tudor promuove Jonathan David: "Ha fatto una prima gara seria da Juve, si è mosso bene"
Immagine top news n.6 Niente Udinese e niente Italia per Witsel: le ragioni del suo no alla proposta bianconera
Immagine top news n.7 Thiaw in partenza per Newcastle: "In 3 anni di Milan sono cresciuto e ho imparato tanto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.2 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.3 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il punto sulle uscite dell'Inter: Asllani può andare al Bologna, per Bisseck servono 40 milioni
Immagine news Serie A n.2 Balotelli su Lookman: "Non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Isaksen è tornato a correre dopo la mononucleosi. Il punto sugli infortunati
Immagine news Serie A n.4 Al Hilal in versione Inter: il presidente vuole ricongiungere Ausilio e mister Simone Inzaghi
Immagine news Serie A n.5 Milan, De Winter non basta: per completare la difesa si valutano anche Djimsiti e Okoli
Immagine news Serie A n.6 Torino, Vlasic: "Saremo pronti per l'Inter. Simeone? Si vede che capisce il calcio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sounas: "Rialziamoci senza distruggere tutto il buono costruito"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Biancolino dopo il ko con l'Audace Cerignola: "C'è poco da salvare"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Crisetig: "Siamo più indietro del Vicenza, ma possiamo fare un buon campionato"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, contatti serrati con l'Udinese per Pafundi: i toscani ora sono il pole per il classe 2006
Immagine news Serie B n.5 Serie B 2025/2026, il calendario completo della nuova stagione del torneo cadetto
Immagine news Serie B n.6 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, ufficializzato l'ingresso di Gianluca Garzon nell'Area Tecnica
Immagine news Serie C n.2 Livorno, rinforzo in attacco: dal Napoli arriva in prestito Antonio Cioffi
Immagine news Serie C n.3 "Vi renderete conto di chi è il vostro presidente". Balotelli ricorda la sua esperienza a Brescia
Immagine news Serie C n.4 Antonini manda un pensiero a Lo Monaco: "Discussioni in passato, ma la salute è più importante"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Maiuri: "Vittoria strameritata con l'Avellino, ci manca almeno un altro gol"
Immagine news Serie C n.6 Liverpool, Slot: "La nostra forza era vincere di misura, ora subiamo troppi gol"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Salvai: "Ripagherò il rinnovo sul campo. Europeo? Fa ancora male"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi dopo il 4-0 al Dortmund: "Buon lavoro. Mercato? Manca qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?