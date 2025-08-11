Torino, sondaggio per Mahamadou Nagida del Rennes: è un'idea come vice-Biraghi

Dal punto di vista numerico, per il Torino l’arrivo di un terzino sinistro non è una priorità urgente. Il titolare del ruolo è Cristiano Biraghi, affiancato da Valentino Lazaro e, in caso di emergenza, da Adam Masina, preferito però come centrale. Nonostante ciò, il club sta cercando un giovane talento da far crescere alle spalle dell'ex capitano della Fiorentina, seguendo il profilo tracciato dal direttore sportivo Davide Vagnati.

Ouattara o Nagida

Tra i nomi valutati c’è Kassoum Ouattara del Monaco, terzino promettente ma dal costo elevato, fattore che al momento ha rallentato la trattativa anche per non mettere in ombra Biraghi. In alternativa, il Torino ha mostrato interesse per Mahamadou Nagida, classe 2005 del Rennes e nazionale camerunese, reduce da sedici presenze in Ligue 1 e due gol, uno proprio contro il Monaco. Il ds Vagnati, scrive stamane il quotidiano Tuttosport, ha già avviato un primo sondaggio per valutare una possibile trattativa.

Il Toro guarda in Francia

L’attenzione del Torino sul mercato francese è confermata anche dagli ultimi acquisti come Zakaria Aboukhlal dal Tolosa. Pur non aspettandosi novità immediate, il club di Cairo conta di inserire un terzino sinistro entro breve, come ribadito anche da Urbano Cairo: «Vogliamo prendere un terzino sinistro e un esterno offensivo".