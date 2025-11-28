Gli eroi dell'Intercontinentale 1985 alla Continassa, Tuttosport: "Lezioni di Juve"
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Lezioni di Juve". Gli eroi dell'Intercontinentale 1985 alla Continassa: discorso motivazionale ai bianconeri di oggi, poi omaggio alle vittime dell'Heysel al monumento commemorativo. Platini sale in cattedra: abbracci a tutti e stretta di mano a Yildiz. Intervista a Padovano: "Perché non provare Miretti regista?".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Torino, riecco Amenda". Il difensore dell'Eintracht ora apre. Lo svizzero era già stato trattato in estate e con i tedeschi i rapporti sono buoni. Voci su un blocco del mercato: il club non è preoccupato.
