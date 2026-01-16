Torrisi: "Pippo Inzaghi il più difficile da marcare. Fare l'allenatore? Io non ho sponsor"

L'ex difensore del Bologna Stefano Torrisi è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di quale fosse stato il giocatore più difficile da marcare: "Trezeguet: giocava solo di prima, con quel suo movimento 'a elastico'. Ma il più complicato era Pippo Inzaghi: il fuorigioco a volte non te lo fischiavano...".

L'ex calciatore rossoblù ha sottolineato come anche adesso potesse essere ancora da Nazionale. Nessuna paura quando aveva palla al piede buona visione di gioco: "Mi chiamavano il nuovo Baresi, ma il mio modello era Hierro. Piuttosto: i calciatori di oggi come starebbero nel calcio di ieri, con le regole e le 'stecche' di ieri? Oggi Ronaldo il Fenomeno farebbe sempre tre gol a partita, glielo firmo".

Chiosa infine sulla possibilità di allenare. Un'idea, a dire la verità, mai nata. "Troppo logorante e Coverciano sforna troppi allenatori - conclude - il 10% allena per merito, il 40% per nome e il 50% perché sta dentro un 'sistema'. E io, altrimenti non sarei un anticonformista, non ho sponsor...".