Verso Roma-Inter, Totti sicuro sui protagonisti: "Dybala e Lautaro possono essere decisivi"

Il Corriere della Sera oggi in edicola nella propria sezione sportiva rilancia una lunga intervista rilasciata da Francesco Totti. La leggenda romanista si è soffermata sul prossimo Roma-Inter, big match che arricchirà la settima giornata di campionato e che si giocherà sabato sera in uno stadio Olimpico gremito. Una sfida che potrebbe regalare il sesto successo in campionato alla Roma di Gasperini, lanciata a quota 15 in classifica.

L'ex attaccante ha individuato in Paulo Dybala e Lautaro Martinez due possibili profili in grado di poter spostare il risultato. Il dubbio riguarda proprio la Joya, che è ancora in forse per la gara contro i nerazzurri. Un nodo da sciogliere importante per Gasperini, che in caso punterà tutto su Soulé e probabilmente Pellegrini. Lautaro invece è in piena forma e va a caccia del quarto centro stagionale in campionato.

A giudizio di Totti, l'Inter è la squadra più elegante di tutta la Serie A mentre la Roma ha un'anima da battaglia, che dovrà mettere in campo anche domenica contro i nerazzurri. Una sfida importante per entrambe ma che forse potrebbe dare una marcia in più proprio ai giallorossi, in uno stato di forma più che importante certificato dalle tre vittorie consecutive ottenute in campionato contro Lazio, Verona e Fiorentina.