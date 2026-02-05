È Dimarco il miglior giocatore del mese di gennaio: battuti Rabiot, David e Krstovic

La Lega Serie A ha reso noto che Federico Dimarco è stato nominato giocatore del mese. Di seguito la nota integrale che annuncia il riconoscimento per l'esterno sinistro dell'Inter: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Federico Dimarco, che ha superato campioni del calibro di Colombo (Genoa), David (Juventus), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026".