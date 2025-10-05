Tra poco Juventus-Milan, Tudor spiega: "Rugani è un giocatore affidabile, giusto che giochi"

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo dello Stadium contro il Milan, spiegando anche alcune scelte di formazione. Su tutte, quella di Rugani (al debutto stagionale da titolare) al centro della difesa al posto dell'indisponibile Bremer: "Cosa ho detto al ragazzo? E' un giocatore affidabile, che ha fatto partite importanti ed è giusto farlo giocare. E' della Juventus, ha giocato poco e oggi gioca".

E sulla scelta di David titolare in attacco: "Scelgo quello che è adatto alla partita, poi giocano tutti: anche quello che non entra".

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu.

Allenatore: Massimiliano Allegri.