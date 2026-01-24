"Tradizione Cagliari-Montevideo": chi è Albarracin, talento dall'Uruguay per Pisacane

Il Cagliari è ormai prossimo ad assicurarsi il giovane Agustin Albarracin, attaccante classe 2005 in forza al Boston River, in Uruguay. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni i sardi che verseranno 2 milioni per il cartellino del giocatore e il Boston River conserverà il 30% sulla eventuale e futura cessione dello stesso, in caso però la cifra superi quanto versato ora dal Cagliari.

Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari, ha parlato di lui ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo veramente vicini, se verrà completato crediamo di aver fatto un bell'acquisto, c'è una forte tradizione che unisce il Cagliari a Montevideo: è un ragazzo molto interessante che può arrivare grazie ai rapporti fra il presidente Giulini e quello del Boston River Delgado, è un prospetto sul quale c'è interesse. Pensiamo possa completare la nostra rosa, è un sottopunta ma può fare diversi ruoli. Dobbiamo lavorare sulla fisicità, ma pensiamo possa essere un buon innesto".

Chi è Agustin Albarracin: il profilo

Ma chi è Agustin Albarracin? Attaccante classe 2005, nato in Uruguay, in rossoblu ritroverà Juan Martin Rodriguez, al quale è legato da un rapporto di amicizia. si tratta di una seconda punta, capace di giocare anche come esterno o trequartista, già nel giro della Nazionale under 20 del suo Paese. Ha esordito fra i grandi con il Montevideo Wanderes nel 2023, la stessa squadra nella quale iniziò una leggenda di Cagliari e Uruguay come Enzo Francescoli. Nel 2025 è passato a giocare per il Boston River, dove è anche sceso in campo in una partita di Copa Libertadores. Ha poi realizzato 2 gol a livello internazionale nelle 4 gare giocate in Copa Sudamericana.