Manchester City, Bernardo Silva alza il trofeo di Carabao Cup. Il 19° titolo dell'era Guardiola

Alla fine l'Arsenal cade sul più bello. Raggiunta la finale di Carabao Cup 2026 a Wembley, è stato il Manchester City invece a prendersi la scena e le luci della ribalta con il primo gol del 21enne delle giovanili citizen Nico O'Reilly ad abbattere i Gunners con una doppietta mortifera.

Due gol che hanno portato il City ad esultare senza freni al triplice fischio dell'arbitro, dopo essersi aggiudicati il primo trofeo in palio della stagione e proprio contro la capolista di Premier League. Raggiunto il momento di sollevare in cielo il trofeo, ci ha pensato il capitano Bernardo Silva, alla sua ultima stagione nel club inglese - in via di scadenza il prossimo 30 giugno. Chissà se sarà l'ultimo titolo con la maglia degli sky blues.

Titolo sollevato in direzione dei tifosi del Manchester City, mentre i giocatori dell'Arsenal e Arteta sono rimasti nel cerchio di centrocampo ad assistere ai festeggiamenti, con assoluta sportività e applaudendo. Mentre Pep Guardiola si è scatenato per celebrare il suo diciannovesimo trofeo da quando allena a Etihad Stadium: 6 Premier League, 2 FA Cup, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europa e un Mondiale per Club.