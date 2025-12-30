Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tre big match nella 18^ giornata di Serie A: ecco tutti gli arbitri del prossimo turno
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 12:23Serie A
Dimitri Conti

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 18^ giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. Di seguito l'elenco al completo.

CAGLIARI – MILAN (Venerdì 02/01 h. 20.45)
Arbitro: R. Abisso
AA1–AA2: L. Rossi – M. Barone
IV: M. Marchetti
VAR: D. Camplone
AVAR: M. Di Bello

COMO – UDINESE (Sabato 03/01 h. 12.30)
Arbitro: A. Arena
AA1–AA2: G. Imperiale – A. Mondin
IV: S. Sozza
VAR: M. Di Bello
AVAR: R. Volpi

GENOA – PISA (Sabato 03/01 h. 15.00)
Arbitro: D. Chiffi
AA1–AA2: M. Peretti – A. Colarossi
IV: A. Calzavara
VAR: P. Mazzoleni
AVAR: L. Nasca

SASSUOLO – PARMA (Sabato 03/01 h. 15.00)
Arbitro: M. Feliciani
AA1–AA2: M. Lo Cicero – F. Zezza
IV: G. Galipò
VAR: G. Meraviglia
AVAR: I. Pezzuto

JUVENTUS – LECCE (Sabato 03/01 h. 18.00)
Arbitro: A. Collu
AA1–AA2: M. Berti – A. Bianchini
IV: M. Marcenaro
VAR: D. Doveri
AVAR: M. Ghersini

ATALANTA – ROMA (Sabato 03/01 h. 20.45)
Arbitro: M. Fabbri
AA1–AA2: A. Cecconi – G. Bercigli
IV: L. Zufferli
VAR: F. Maresca
AVAR: D. Di Paolo

LAZIO – NAPOLI (Domenica 04/01 h. 12.30)
Arbitro: D. Massa
AA1–AA2: F. Meli – S. Alassio
IV: M. Piccinini
VAR: D. Di Paolo
AVAR: D. Doveri

FIORENTINA – CREMONESE (Domenica 04/01 h. 15.00)
Arbitro: F. La Penna
AA1–AA2: A. Bahri – M. Rossi
IV: M. Bonacina
VAR: L. Marini
AVAR: F. Gariglio

H. VERONA – TORINO (Domenica 04/01 h. 18.00)
Arbitro: A. Rapuano
AA1–AA2: A. Fontemurato – M. Monaco
IV: D. Di Marco
VAR: P. Maggioni
AVAR: I. Pezzuto

INTER – BOLOGNA (Domenica 04/01 h. 20.45)
Arbitro: M. Guida
AA1–AA2: F. Ceccon – G. Laudato
IV: M. Marinelli
VAR: M. Ghersini
AVAR: F. Maresca

