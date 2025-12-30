Fiorentina, Infantino all'Argentinos Jrs. L'allenatore conferma: "Ci ho parlato, è carico"

La strada per rilanciarsi passa dal campo e dalla continuità, elementi che a Firenze sono mancati. Per questo la Fiorentina è pronta a salutare, seppur temporaneamente, Gino Infantino. Il centrocampista argentino classe 2003 è infatti prossimo al trasferimento in prestito all’Argentinos Juniors, club nel quale tornerà per ritrovare spazio, fiducia e minuti nelle gambe.

La conferma arriva direttamente dal Sudamerica, attraverso le parole dell’allenatore dell’Argentinos Juniors, Nicolas Diez, intervenuto a DSports Radio. Il tecnico ha spiegato: "Ho già parlato con il ragazzo, mi ha detto che è carico e che ha voglia di venire qui. È un giocatore tecnico che può aggiungere qualità. Vuole trovare continuità per rimettersi in carreggiata, siamo felici che venga. Speriamo che vada tutto bene". Un virgolettato che racconta bene lo spirito dell’operazione e la motivazione del calciatore.

Infantino era arrivato a Firenze due anni fa, firmando un contratto valido fino a giugno 2028, ma il suo percorso in viola non ha mai davvero preso quota. Appena dieci presenze complessive, troppo poche per un profilo giovane che ha bisogno di sentirsi protagonista per crescere. Da qui la scelta condivisa del prestito, considerato lo step migliore per valorizzare il talento argentino.