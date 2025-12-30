In Serie A si va di più allo stadio: una media spettatori così alta non c'era da 33 anni
Gli spalti continuano a raccontare una Serie A in grande salute. Al di là dei risultati sul campo, il campionato italiano chiude il 2025 con dati incoraggianti sul fronte delle presenze, confermando un trend di crescita che dura ormai da due stagioni. Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, la Serie A 2025/26 viaggia su una media superiore ai 31mila spettatori a partita dopo 17 giornate, un dato che – se mantenuto – rappresenterebbe il migliore dal lontano 1992/93.
In testa alla speciale classifica degli spettatori c’è il Milan, che conferma la propria forza sugli spalti con oltre 73mila tifosi di media a San Siro. Subito dietro l’Inter, capace di ridurre il gap grazie al pienone del derby e a un’ottima risposta del pubblico anche nelle gare meno blasonate. Completa il podio la Roma, stabile sopra quota 63mila spettatori medi.
Se si guarda invece al tasso di riempimento, il primato cambia padrone. La Juventus svetta superando il 98% di occupazione, seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. Complessivamente, più della metà delle squadre ha oltrepassato il 90% di riempimento, con una media generale che resta sopra l’87%.
Numeri che incidono direttamente sui bilanci dei club, visto il peso dei ricavi da stadio accanto a diritti tv e introiti commerciali, ma che fotografano anche un ritorno di entusiasmo diffuso. La Serie A, oggi, è tornata a essere un appuntamento centrale per il pubblico, non solo davanti alla televisione ma soprattutto dal vivo.
