Lecce, sabato c'è la Juventus: Di Francesco oggi al lavoro senza Veiga, Morente e non solo
Lecce impegnato questa mattina in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara di sabato con la Juventus. Il report ufficiale del club salentino in merito all'allenamento ricorda gli assenti impegnati in Coppa d'Africa, ovvero Banda, Coulibaly e Gaspar, mentre sono cinque gli assenti dalla seduta odierna.
Nello specifico - si legge - Früchtl e Morente hanno svolto un lavoro personalizzato così come Veiga reduce da uno stato febbrile. Terapie per Berisha. A riposo Sala per uno stato febbrile. La preparazione proseguirà domani pomeriggio a Martignano.
