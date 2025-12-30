Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, sabato c'è la Juventus: Di Francesco oggi al lavoro senza Veiga, Morente e non solo

Lecce, sabato c'è la Juventus: Di Francesco oggi al lavoro senza Veiga, Morente e non soloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 14:10Serie A
Tommaso Bonan

Lecce impegnato questa mattina in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara di sabato con la Juventus. Il report ufficiale del club salentino in merito all'allenamento ricorda gli assenti impegnati in Coppa d'Africa, ovvero Banda, Coulibaly e Gaspar, mentre sono cinque gli assenti dalla seduta odierna.

Nello specifico - si legge - Früchtl e Morente hanno svolto un lavoro personalizzato così come Veiga reduce da uno stato febbrile. Terapie per Berisha. A riposo Sala per uno stato febbrile. La preparazione proseguirà domani pomeriggio a Martignano.

Articoli correlati
Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato
Caso arbitri, il disappunto della Lazio. Folorunsho operato al ginocchio: le top... Caso arbitri, il disappunto della Lazio. Folorunsho operato al ginocchio: le top news delle 22
L'ex Roma Pinto guarda alla A. Oltre a Muharemovic, il Bournemouth monitora Tiago... L'ex Roma Pinto guarda alla A. Oltre a Muharemovic, il Bournemouth monitora Tiago Gabriel
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Dodo in parabola discendente: possibile cessione, ma il prezzo è calato... Fiorentina, Dodo in parabola discendente: possibile cessione, ma il prezzo è calato
Siviero: "Con Spalletti è un'altra Juventus. Che crescita di Yildiz e Zhegrova" Siviero: "Con Spalletti è un'altra Juventus. Che crescita di Yildiz e Zhegrova"
Thiago Silva al Milan, Cassano rivela: "C'era l'accordo ma Allegri si è imposto per... Thiago Silva al Milan, Cassano rivela: "C'era l'accordo ma Allegri si è imposto per non averlo"
Daniel Maldini cerca aria nuova, ci pensa anche la Juventus come vice-Yildiz Daniel Maldini cerca aria nuova, ci pensa anche la Juventus come vice-Yildiz
Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato
Carnevali: "Vogliamo far crescere il marchio Sassuolo. Senza gli Squinzi difficile... Carnevali: "Vogliamo far crescere il marchio Sassuolo. Senza gli Squinzi difficile tutto questo"
Napoli, dall'Inghilterra: il Manchester United sogna il clamoroso ritorno di McTominay... Napoli, dall'Inghilterra: il Manchester United sogna il clamoroso ritorno di McTominay
Lecce, sabato c'è la Juventus: Di Francesco oggi al lavoro senza Veiga, Morente e... Lecce, sabato c'è la Juventus: Di Francesco oggi al lavoro senza Veiga, Morente e non solo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
3 Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
4 L'editoriale di Zazzaroni sul caso arbitri: “Mai avrei pensato di essere d’accordo con Lotito”
5 Milan scatenato sul mercato degli attaccanti: accelerata con l'Angers per Cherif
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.1 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.2 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.4 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Immagine top news n.5 La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
Immagine top news n.7 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Roma da titolo con Zirkzee e Raspadori. Chiesa tra Juve e Napoli"
Immagine news Altre Notizie n.2 Angri, Anellucci: "Bruno Petrone fuori pericolo, squadra sotto choc"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Dodo in parabola discendente: possibile cessione, ma il prezzo è calato
Immagine news Serie A n.2 Siviero: "Con Spalletti è un'altra Juventus. Che crescita di Yildiz e Zhegrova"
Immagine news Serie A n.3 Thiago Silva al Milan, Cassano rivela: "C'era l'accordo ma Allegri si è imposto per non averlo"
Immagine news Serie A n.4 Daniel Maldini cerca aria nuova, ci pensa anche la Juventus come vice-Yildiz
Immagine news Serie A n.5 Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato
Immagine news Serie A n.6 Carnevali: "Vogliamo far crescere il marchio Sassuolo. Senza gli Squinzi difficile tutto questo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo"
Immagine news Serie B n.2 Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini del Pisa
Immagine news Serie B n.3 Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Immagine news Serie B n.4 Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per il Made in Italy
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l'infortunio di Venuti obbliga a interventi in difesa. Da Odenthal a Veroli, i papabili
Immagine news Serie B n.6 Spezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di Saporetti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, ecco gli arbitri della 20ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.3 Ritorno in Italia per Cernigoi? L'attaccante è finito nel mirino del Trento e del Cosenza
Immagine news Serie C n.4 Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club
Immagine news Serie C n.5 Catania, Di Gennaro: "La vetta della classifica deve essere soltanto un punto di partenza"
Immagine news Serie C n.6 Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?