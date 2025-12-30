Bologna al lavoro senza Bernardeschi e Skorupski. E domani amichevole in programma

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti del Bologna in preparazione della sfida di domenica contro l'Inter. . Scarico in palestra e corsa sul campo per i più impiegati - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - attivazione atletica e partitella a campo ridotto per tutti gli altri.

Nello specifico - si legge - assente Federico Bernardeschi e seduta differenziata per Lukasz Skorupski.

Domani la squadra svolgerà una partitella di allenamento alle ore 11 col Lentigione, formazione che milita nel campionato di Serie D, al centro tecnico Niccolò Galli a porte chiuse.