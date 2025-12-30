Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"

Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 12:18Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Generale del Carpi Enrico Bonzanini, che ha per prima cosa tracciato un bilancio di quello che è stato il girone di andata della formazione biancorossa, al settimo posto della graduatoria: "Abbiamo fatto un girone d’andata positivo, siamo molto contenti di aver portato questi risultati alla nostra proprietà, al nostro presidente che però, da buon padre di famiglia, ci chiede di non sederci e non accontentarci. Soprattutto perché si deve continuare ad avere correlazione e condivisione di obiettivi, oltre che consapevolezza delle situazioni. C'è da chiudere il prima possibile il discorso salvezza, perché la permanenza in Serie C è il nostro obiettivo prioritario e adesso l’attenzione, la 'nostra ossessione' mi piace dire, deve rimanere quella".

Sentir parlare di obiettivo salvezza con un settimo posto può un po’ stonare. Al netto di ciò, a quanto pensa sia fissato il punteggio per la salvezza?
"È questo un tema del quale si dibatte anche al nostro interno. Io ritengo che la quota resti sui 40 punti per essere completamente fuori dalla zona playout, è un dato che mi sembra congruo in relazione al fatto che nel girone di ritorno, in quattro mesi, si disputano 18 partite: questo potrebbe aumentare, anzi sicuramente aumenterà, i carichi mentali e nervosi sui calciatori e sui gruppi squadra. Potrebbero cambiare determinati tipi di equilibri, non mi stupirei se ci fossero degli exploit, specialmente nella parte destra della classifica, formata da squadre che non hanno performato al meglio nel girone d’andata ma che sono fatte di grandi organici. Quindi, per essere tranquilli e al sicuro, credo che quota 40 sia un numero congruo, un numero giusto, un numero che noi dobbiamo essere bravi a rincorrere e centrare il prima possibile".

In questo potrebbe sicuramente aiutare anche il calciomercato. Quale sarà la linea generale del Carpi?
"Prendo spunto da una recente intervista rilasciata anche dal nostro direttore sportivo Marco Bernardi, perché è la linea societaria che ci siamo dati. Premetto, e qui parlo a titolo personale, che il mercato di riparazione crea fastidi e rischia di turbare la quotidianità del lavoro che in questo primo semestre è stata molto alta e soprattutto molto serena. Per noi sarà sicuramente un mese di disturbo, un mese che però cercheremo di saper leggere nelle occasioni e nelle pieghe del mercato. Non abbiamo una necessità fattiva, visto che l’infermeria si sta svuotando, di fare operazioni di riparazione. È chiaro che, come tutte le società, cercheremo di approfittare delle occasioni che il mercato saprà offrire".

Articoli correlati
Carpi, Bonzanini: "In zona geografica con concorrenza, creata identità di maglia"... Carpi, Bonzanini: "In zona geografica con concorrenza, creata identità di maglia"
Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo" Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Carpi, Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"... Carpi, Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Altre notizie Serie C
Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del... Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club
Catania, Di Gennaro: "La vetta della classifica deve essere soltanto un punto di... Catania, Di Gennaro: "La vetta della classifica deve essere soltanto un punto di partenza"
Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"... TMW RadioCarpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"
Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026... Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Zola: "In C abbiamo puntato sul cambiamento strategico dei club. Aiutare chi scova... Zola: "In C abbiamo puntato sul cambiamento strategico dei club. Aiutare chi scova risorse"
Triestina, Tesser: "Non ho mai negato che servirà un'impresa. Io, però, ci credo... TMWTriestina, Tesser: "Non ho mai negato che servirà un'impresa. Io, però, ci credo ancora"
Santini sempre più lontano dal Sorrento. Su di lui il Lumezzane e due club del Girone... TMWSantini sempre più lontano dal Sorrento. Su di lui il Lumezzane e due club del Girone B di C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
3 L'editoriale di Zazzaroni sul caso arbitri: “Mai avrei pensato di essere d’accordo con Lotito”
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
5 Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.1 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.2 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.4 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Immagine top news n.5 La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
Immagine top news n.7 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"
Immagine news Serie A n.2 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, ecco dove è stato bravo Conte. Ma non rimarrà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, nuovi contatti per l'acquisto di Mazzocchi dal Napoli. A titolo definitivo
Immagine news Serie A n.2 Il Genoa ci prova per il ritorno di Mandragora. Ma la sua priorità resta la Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Il Fenerbahce fa sul serio per Nkunku. Roma, si complica Raspadori: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Paratici ha confermato Vanoli e ora pensa al mercato: servono 4-6 innesti
Immagine news Serie A n.5 Lazio a caccia di centrocampisti. Per Samardzic però c'è anche la concorrenza del Napoli
Immagine news Serie A n.6 Roma, concorrenza in casa per Zirkzee? L'Everton, dei Friedkin, pensa all'olandese e a Mainoo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Immagine news Serie B n.2 Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per il Made in Italy
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, l'infortunio di Venuti obbliga a interventi in difesa. Da Odenthal a Veroli, i papabili
Immagine news Serie B n.4 Spezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori
Immagine news Serie B n.5 Esperienza e senso di appartenenza: così la Sampdoria è cresciuta con il nuovo staff
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo trascina il Palermo e mantiene la vetta in solitaria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club
Immagine news Serie C n.2 Catania, Di Gennaro: "La vetta della classifica deve essere soltanto un punto di partenza"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.5 Zola: "In C abbiamo puntato sul cambiamento strategico dei club. Aiutare chi scova risorse"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non ho mai negato che servirà un'impresa. Io, però, ci credo ancora"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?