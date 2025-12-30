TMW Radio Carpi, Bonzanini: "Non c'è necessità fattiva di operare sul mercato. Ma saremo vigili"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Generale del Carpi Enrico Bonzanini, che ha per prima cosa tracciato un bilancio di quello che è stato il girone di andata della formazione biancorossa, al settimo posto della graduatoria: "Abbiamo fatto un girone d’andata positivo, siamo molto contenti di aver portato questi risultati alla nostra proprietà, al nostro presidente che però, da buon padre di famiglia, ci chiede di non sederci e non accontentarci. Soprattutto perché si deve continuare ad avere correlazione e condivisione di obiettivi, oltre che consapevolezza delle situazioni. C'è da chiudere il prima possibile il discorso salvezza, perché la permanenza in Serie C è il nostro obiettivo prioritario e adesso l’attenzione, la 'nostra ossessione' mi piace dire, deve rimanere quella".

Sentir parlare di obiettivo salvezza con un settimo posto può un po’ stonare. Al netto di ciò, a quanto pensa sia fissato il punteggio per la salvezza?

"È questo un tema del quale si dibatte anche al nostro interno. Io ritengo che la quota resti sui 40 punti per essere completamente fuori dalla zona playout, è un dato che mi sembra congruo in relazione al fatto che nel girone di ritorno, in quattro mesi, si disputano 18 partite: questo potrebbe aumentare, anzi sicuramente aumenterà, i carichi mentali e nervosi sui calciatori e sui gruppi squadra. Potrebbero cambiare determinati tipi di equilibri, non mi stupirei se ci fossero degli exploit, specialmente nella parte destra della classifica, formata da squadre che non hanno performato al meglio nel girone d’andata ma che sono fatte di grandi organici. Quindi, per essere tranquilli e al sicuro, credo che quota 40 sia un numero congruo, un numero giusto, un numero che noi dobbiamo essere bravi a rincorrere e centrare il prima possibile".

In questo potrebbe sicuramente aiutare anche il calciomercato. Quale sarà la linea generale del Carpi?

"Prendo spunto da una recente intervista rilasciata anche dal nostro direttore sportivo Marco Bernardi, perché è la linea societaria che ci siamo dati. Premetto, e qui parlo a titolo personale, che il mercato di riparazione crea fastidi e rischia di turbare la quotidianità del lavoro che in questo primo semestre è stata molto alta e soprattutto molto serena. Per noi sarà sicuramente un mese di disturbo, un mese che però cercheremo di saper leggere nelle occasioni e nelle pieghe del mercato. Non abbiamo una necessità fattiva, visto che l’infermeria si sta svuotando, di fare operazioni di riparazione. È chiaro che, come tutte le società, cercheremo di approfittare delle occasioni che il mercato saprà offrire".