Tre rinnovi per il Bologna. Da Lucumi a Freuler, fino al prossimo paperone Orsolini

È un Bologna che nell'era dei tre punti non era mai partito così forte: con 21 punti raccolti nelle prime 11 giornate, Italiano ha firmato la striscia iniziale da record del club rossoblù, che ha tutta l'intenzione di non fermarsi qui. E per questo, con l'arrivo dell'autunno, ecco che iniziano le consuete grandi manovre sul fronte dei rinnovi di contratto. Con tre situazioni in essere che vedono coinvolti tre grandi, grandissimi protagonisti del progetto emiliano.

Quello che si trascina da più tempo riguarda Jhon Lucumi. Scacciate via le sirene di mercato estivo ancora presenti a suon di ottime prestazioni, è in programma un appuntamento entro la fine dell'anno solare tra la dirigenza del Bologna e gli agenti del colombiano, per raggiungere la tanto agognata fumata bianca. Sul piatto gli emiliani mettono un accordo con aumento a 2 milioni di euro netti l'anno, con l'attale vincolo che (dopo aver esercitato l'opzione in primavera) scade nel 2027.

Pronta un'accelerata anche per quanto riguarda Remo Freuler. Nonostante il recente e problematico infortunio alla clavicola dell'esperto centrocampista svizzero, che non è nemmeno più un ragazzo considerando che ad aprile farà 34 anni, il Bologna ha tutta l'intenzione di proporgli un nuovo contratto fino al 2027, con opzione per il 2028, e scacciare così la minaccia romana di Gasperini, che accoglierebbe volentieri un calciatore con cui ha lavorato fruttuosamente già all'Atalanta.

Ultimo ma non ultimo, anzi primo come la posizione che andrà ad occupare tra i più pagati del Bologna, c'è Riccardo Orsolini. Il 7 rossoblù ormai si è legato anche emotivamente alla piazza emiliana e il momento in cui metterà nero su bianco un rinnovo fino al 2030, diventando il paperone dello spogliatoio, potrebbe essere più vicino di quanti molti non stiano pensando.