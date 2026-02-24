TMW Troise sul Napoli: “Assenze decisive, ma Conte può ancora centrare gli obiettivi”

Cresciuto nelle giovanili del Napoli e per cinque anni difensore della prima squadra azzurra, Emanuele Troise, oggi tecnico del Lumezzane in Serie C, ha analizzato il momento della compagine di Antonio Conte attraverso i microfoni di TMW Radio:

“Le assenze hanno inciso, non totalmente ma in parte sì, rispetto alle aspettative che erano alte dopo il mercato e considerando il potenziale della squadra. L’Inter ha forse l’organico più forte, ma è oggettivo che tanti infortuni e alcune difficoltà ambientali possano pesare, soprattutto in una piazza come Napoli dove l’ambiente è determinante. Detto questo, c’è ancora tempo.

È una squadra competitiva, allenata da un grande tecnico, in una città che è cresciuta e si è abituata a scenari importanti. Nel finale sarà fondamentale compattarsi per raggiungere gli obiettivi. Forse si poteva fare qualcosa in più rispetto alle attese, ma resta una dimensione importante per la squadra e per la città”.