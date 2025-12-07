Lumezzane, Troise: "Derby difficilissimo. Brescia tra le più forti del campionato"

Alla vigilia del derby del Rigamonti contro l’Union Brescia, il tecnico del Lumezzane, Emanuele Troise, ha presentato la sfida evidenziando le insidie dell’incontro: “Novara ci ha lasciato sensazioni molto positive, la squadra è pienamente coinvolta nonostante le difficoltà dovute agli infortuni”, ha dichiarato l’allenatore, riconoscendo la crescita del gruppo.

Troise ha però ricordato le numerose defezioni con cui dovrà fare i conti: “Questa settimana abbiamo dovuto registrare assenze importanti come quelle di De Marino e Diodato che resteranno fuori a lungo, mentre cercheremo di recuperare fino all'ultimo i giocatori che hanno accusato fastidi dopo la partita col Novara”.

Sull’avversario, il tecnico è stato netto: “Il Brescia, insieme a Vicenza, Lecco e Cittadella, è la squadra più forte del campionato”.

E ha aggiunto un’ulteriore insidia legata al valore dello stadio: “Così come i biancorossi, ha uno stadio che può metterti in difficoltà, soprattutto nei primi minuti”.